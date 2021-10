Olympiasiegerinnen Pechstein und Vogel: Studium in Köln

Berlin/Köln (dpa/lnw)

Deutschlands erfolgreichste Winter-Olympionikin Claudia Pechstein und Radsport-Olympiasiegerin Kristina Vogel starten am 25. Oktober ihre Diplom-Trainer-Ausbildung an der Trainerakademie des Deutschen Olympischen Sportbundes in Köln. «Claudia hat immer gesagt, dass sie gern als Trainerin arbeiten würde. Der Zeitpunkt ist fest eingeplant», bestätigte Matthias Große, der Präsident der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) und Lebensgefährte von Pechstein, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa