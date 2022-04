Ohne Führerschein gegen Trafostation: 21-Jähriger läuft weg

Coesfeld (dpa/lnw)

Ein 21-Jähriger ohne Führerschein ist in Coesfeld mit dem Auto gegen eine Trafostation gefahren und hat damit im Umkreis einen Stromausfall ausgelöst. Anschließend sei er geflohen, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Beamten hatten das Auto am frühen Morgen an der Unfallstelle verlassen vorgefunden.

Von dpa