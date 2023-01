Offensivspieler Müsel verlässt Gladbach

Offensivspieler Torben Müsel wechselt von Borussia Mönchengladbach zum Fußball-Drittligisten Rot-Weiss Essen. Der 23-Jährige war 2018 vom 1. FC Kaiserslautern nach Gladbach gekommen, setzte sich in der Bundesligamannschaft der Borussia aber nie durch. Ein Neuanfang bei einem anderen Verein sei für Müsel das Beste, sagte Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus am Montag.

Müsel, der schon mehrmals in seiner Karriere mit Verletzungen zu kämpfen hatte, kam in der Bundesliga zweimal für die Elf vom Niederrhein zum Einsatz. Für die zweite Mannschaft der Gladbacher spielte er in dieser Saison zehnmal in der Regionalliga und erzielte dabei fünf Tore. In Essen unterschrieb Müsel einen Vertrag bis 2024.