Offener Hosenstall: Frau besprüht Senior mit Pfefferspray

Münster (dpa/lnw)

Ein Toilettengang in einer Regionalbahn nach Münster ist einem 82-Jährigen zum Verhängnis geworden: Als er den Reißverschluss seiner Hose an seinem Sitzplatz schließen wollte, sprühte ihm eine 18-Jährige Pfefferspray ins Gesicht. Sie hielt das für eine exhibitionistische Handlung, wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte. Der Mann musste demnach am Dienstagabend dringend auf die Toilette und öffnete auf dem Weg dorthin seinen Hosenstall. Auf dem Weg zurück vom defekten WC vergaß er zunächst, diesen wieder zu schließen. Gegen die junge Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Von dpa