Ofen verpufft auf Geburtstagsfeier: Acht Verletzte

Höxter (dpa/lnw)

Acht Menschen sind am späten Freitagabend durch eine Verpuffung in Höxter verletzt worden - zwei davon lebensgefährlich. Dies sagte ein Sprecher der Polizei Höxter am Samstagvormittag. Ursache für die Verpuffung sei mutmaßlich ein Ethanol-Ofen, der im Rahmen einer Geburtstagsfeier im Freien angezündet worden sei.

Von dpa