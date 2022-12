Oberleitungsschaden bei Dortmund stört Bahnverkehr

Dortmund (dpa)

Ein Oberleitungsschaden bei Dortmund hat am Freitag zu größeren Störungen im Bahnverkehr geführt. Betroffen waren vor allem Fernzüge in Richtung Hamburg und Hannover, wie ein Sprecher der Deutschen Bahn sagte. Sie seien nach Möglichkeit großräumig umgeleitet worden. Es gab zahlreiche Verspätungen. Im Nahverkehr fielen eine Reihe von Zügen aus. Am frühen Abend war die Störung nach Bahn-Angaben behoben. Nach und nach sollte sich der Zugverkehr wieder normalisieren.

Von dpa