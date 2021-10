Oberlandesgericht verhandelt Streit um Gift auf Bioacker

Hamm (dpa/lnw)

Das Oberlandesgericht (OLG) in Hamm setzt heute (10.00 Uhr) die Verhandlung um einen Streit um Pestizide auf einem Bioacker in Ostwestfalen fort. Bereits 2017 standen sich die Streitparteien in dem Zivilverfahren gegenüber. Anschließend lehnten die Landwirte einen Vergleichsvorschlag ab, es entwickelten sich ein Gutachterstreit und eine Verzögerung, weil einer der Experten krank geworden war. Dabei verklagt ein Ökolandwirt seine konventionell wirtschaftenden Nachbarn auf Schadenersatz. In seinem von ihm angepflanzten Sellerie war Pendimethalin, ein Wirkstoff in Pflanzenschutzmitteln, nachgewiesen worden. Als Bioware konnte der Landwirt das Gemüse nicht mehr verkaufen.

Von dpa