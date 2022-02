Oberbürgermeisterin: «Bilder, die Kopfschütteln verursachen»

Sie persönlich könne den Karneval und den Krieg in der Ukraine nicht miteinander verbinden, aber für viele andere sei der Karneval wichtig. «Jede und jeder muss das für sich selbst entscheiden, ob das der richtige Augenblick ist zu feiern», sagte Reker am Donnerstag. «Ich feiere nicht.» In Köln begann am Donnerstag - Weiberfastnacht - der Straßenkarneval.