Obduktion nach Brand: Bewohner starb an Rauchgasvergiftung

Duisburg (dpa/lnw)

Nach einem Wohnungsbrand in Duisburg hat ein Rechtsmediziner die Todesursache des 60 Jahre alten Bewohners festgestellt. Der Mann sei an einer Rauchgasvergiftung gestorben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Ermittler hätten zudem die Wohnung gemeinsam mit einem Sachverständigen begutachtet. Brandstiftung oder ein technischer Defekt könnten als Brandursache nunmehr ausgeschlossen werden, hieß es. Da der Tote starker Raucher gewesen sein soll, vermuten die Ermittler glimmende Zigaretten als Auslöser für das Feuer.

Von dpa