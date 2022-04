Obdachloser stirbt bei Polizeieinsatz: Beamte entlastet

Essen (dpa/lnw)

Ein Obdachloser (46) ist in Bochum bei einem Polizeieinsatz kollabiert und noch vor Ort gestorben. Wie die Ermittler am Donnerstag mitteilten, wurde der Mann bereits obduziert. Dabei seien keine Verletzungen festgestellt worden, «die unmittelbar todesursächlich durch das Handeln der Polizeibeamten waren.» Nun sollen weitere Untersuchungen folgen, die Polizei Essen hat aus Neutralitätsgründen die Ermittlungen in Bochum übernommen.

Von dpa