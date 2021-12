Obdachlosen-Schlafplatz mit Böller in Brand gesetzt

Oberhausen (dpa/lnw)

Jugendliche haben den Schlafplatz eines Obdachlosen an einer Unterführung in Oberhausen mit einem Silvesterböller in Brand gesetzt. Der Obdachlose im Alter von Anfang 30 sei glücklicherweise nicht da gewesen und deshalb unverletzt geblieben, seine Habseligkeiten einschließlich Iso-Matte und Decken seien aber durch das Feuer stark zerstört worden, sagte ein Polizeisprecher. Wo der Mann jetzt schlafe und wie er sich wärme, sei nicht bekannt.

Von dpa