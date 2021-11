OB von Münster soll neuer Städtetagspräsident werden

Berlin (dpa)

Der Oberbürgermeister von Münster, Markus Lewe, soll neuer Präsident des Deutschen Städtetages werden. Dieser Wahlvorschlag sei auf der Hauptversammlung des kommunalen Spitzenverbandes in Erfurt zu erwarten, berichtete die «Frankfurter Allgemeine Zeitung». Ein Sprecher des Städtetags bestätigte dies am Dienstag. Die Wahlen von Präsident, Vizepräsident und Stellvertreterinnen und Stellvertretern stehen am 18. November auf dem Programm. Bisheriger Präsident des Städtetags ist der Oberbürgermeister von Leipzig, Burkhard Jung (SPD).

Von dpa