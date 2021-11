OB Keller kritisiert Aufhebung der Maskenpflicht an Schulen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) kritisiert die Aufhebung der Maskenpflicht an den Schulen in Nordrhein-Westfalen als falsches Signal. Das hat eine Sprecherin des Oberbürgermeisters am Sonntag in Düsseldorf auf Anfrage mitgeteilt. Zuvor hatte die «Rheinische Post» berichtet. «Ich appelliere an das Land, die Maskenpflicht in Schulen umgehend wieder einzuführen. Bei Kindern und Jugendlichen sind die Inzidenzen einfach zu hoch», sagte Keller der Zeitung.

Von dpa