Nur jedes fünfte CDU-Landtagsfraktionsmitglied ist weiblich

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nur jedes fünfte Mitglied der neuen nordrhein-westfälischen CDU-Landtagsfraktion ist weiblich. «Das entspricht nicht unserem Anspruch als Volkspartei und nicht unserem Anspruch, breite Schichten der Gesellschaft abzubilden», räumte Fraktionschef Bodo Löttgen am Dienstag nach der konstituierenden Sitzung in Düsseldorf ein. «Es sind schlicht zu wenige.» Daher gehe der Auftrag aus der Fraktion an die Partei, daran zu arbeiten. Unter den 76 CDU-Abgeordneten, die ausnahmslos mit Direktmandat in den Landtag einziehen, sind 16 Frauen.

