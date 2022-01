NRW will neue Quarantäne-Regeln in Kürze umsetzen

Düsseldorf/Berlin (dpa/lnw)

Die am Freitag vom Bundesrat gebilligten neuen Corona-Quarantäneregeln sollen in Kürze in Nordrhein-Westfalen in Kraft treten. Für eine Anpassung der Test- und Quarantäneverordnung des Landes fehlten aber noch Vorgaben des Paul-Ehrlich- sowie des Robert Koch-Instituts (RKI), teilte das NRW-Gesundheitsministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit. «Diese sind relevant, um im Bereich Quarantäne und Isolation bundeseinheitliche Maßstäbe, umsetzen zu können.»

Von dpa