NRW will Büro in Israel ausbauen: Prosor zu Besuch

Köln (dpa)

Der neue israelische Botschafter Ron Prosor hat das besondere Engagement Nordrhein-Westfalens im deutsch-israelischen Verhältnis hervorgehoben. «Das Land Nordrhein-Westfalen war echt das erste der Bundesländer, das eine solche Beziehung mit Israel von Anfang an - damals unter Johannes Rau - angefangen hat», sagte Prosor, der fließend Deutsch spricht, am Donnerstag bei seinem Antrittsbesuch in NRW in Köln. Es freue ihn sehr, dass dies seitdem immer weitergeführt worden sei.

Von dpa