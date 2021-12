NRW-Verkehrsministerin Brandes kandidiert für NRW-Landtag

Dortmund (dpa/lnw)

Die neue nordrhein-westfälische Verkehrsministerin Ina Brandes kandidiert für den NRW-Landtag. Die Nachfolgerin des jetzigen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU), die noch keinen Platz im Landtag hat, wurde von der CDU Dortmund für eine Kandidatur bei den Wahlen 2022 nominiert. Sie setzte sich nach dpa-Informationen in einer Abstimmung im Rahmen einer Mitgliederversammlung der CDU Dortmund am Samstag an der Gesamtschule Scharnhorst mit 26:7 Stimmen gegen Alexander Julian Golkowski durch.

Von dpa