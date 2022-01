NRW-Regierungschef Wüst: Vorsicht bei Corona-Demonstrationen

In NRW habe es in den vergangenen vier Wochen rund 700 solcher Versammlungen mit rund 100 000 Teilnehmern gegeben, sagte Wüst am Donnerstag vor Journalisten in Düsseldorf. Das Phänomen der sogenannten Spaziergänge sei in Stadt und Land zu beobachten. «Man kann die Spannung im Land förmlich spüren.» Schon zu Beginn der Pandemie sei klar gewesen, dass Corona zu gesellschaftlichen Verwerfungen führen werde, sagte Wüst. Das sei in den vergangenen Tagen «real» geworden. Natürlich gelte in der Demokratie das Demonstrationsrecht. Wüst appellierte aber an die Teilnehmer: «Passen Sie auf, mit wem Sie spazieren gehen.» .