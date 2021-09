NRW-Minister: Razzia bei Ex-SPD-Politikern nicht angewiesen

Düsseldorf (dpa/lnw)

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) war nach eigenen Angaben in die Durchsuchungsaktion bei ehemaligen SPD-Politikern in Hamburg nicht eingebunden. Das sagte Biesenbach am Mittwoch vor dem Rechtsausschuss des Landtags in Düsseldorf. Bei den Beschuldigten handelt es sich neben dem ehemaligen Bundestagsabgeordneten Johannes Kahrs um den früheren Hamburger Innensenator Alfons Pawelczyk (beide SPD) sowie die zuständige Finanzbeamtin für die in den «Cum-Ex»-Skandal verwickelte Hamburger Warburg Bank.

Von dpa