NRW lobt neuen Preis für kulturelle Bildung aus

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat einen neuen Preis für kulturelle Bildung kreiert. Wie das Ministerium für Kultur und Wissenschaft am Dienstag mitteilte, sollen von 2022 an jährlich Preisgelder von insgesamt 80.000 Euro für Vernetzungsprojekte im Bereich der kulturellen Bildung ausgelobt werden. Damit will NRW entsprechende Kooperationsprojekte stärken, würdigen und sichtbar machen.

Von dpa