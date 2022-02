NRW legt Stipendienprogramm für Künstler neu auf

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalen will zum dritten Mal das begehrte Stipendienprogramm für freischaffende Künstler und Künstlerinnen als Unterstützung in der Corona-Pandemie auflegen. Der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags solle laut einer Vorlage der Landesregierung am Donnerstag die Neuauflage der Künstlerstipendien beschließen, teilten die Fraktionen von CDU und FDP am Dienstag mit. Insgesamt 90 Millionen Euro aus dem Corona-Rettungsschirm des Landes sollen dafür bereitgestellt werden.

Von dpa