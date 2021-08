NRW-Landtag trauert um Kurt Biedenkopf

Kurt Biedenkopf aufgenommen am 13.06.2015 in Essen auf dem 37. Landesparteitag der CDU.

Der nordrhein-westfälische Landtag trauert um Kurt Biedenkopf. «Kurt Biedenkopf hat Spuren hinterlassen in unserem Bundesland und im Landtag Nordrhein-Westfalen. Wir werden ihn vermissen», teilte Landtagspräsident André Kuper am Freitag mit. Biedenkopf war in den 1980er Jahren CDU-Fraktionschef und damit Oppositionsführer im NRW-Landtag, bevor er nach der Wiedervereinigung zwölf Jahre lang Ministerpräsident von Sachsen war. Biedenkopf war am Donnerstag im Alter von 91 Jahren gestorben.