NRW-Landtag gedenkt Gorbatschow mit Schweigeminute

Der Präsident des Landtags, André Kuper, erinnerte zu Beginn der Parlamentssitzung am Mittwoch an Gorbatschow, der für die Einheit Deutschlands entscheidendes und mutiges geleistet habe. Er erinnerte auch an die Worte Perestroika und Glasnost, die weltbekannt geworden seien, weil Gorbatschow ihnen auch Taten habe folgen lassen. Taten, die auch entscheidend zur Wiedervereinigung und zur Demokratisierung vieler Länder Osteuropas beigetragen hätten. «Worte und eine Haltung, die wir heute so dringend brauchen», sagte Kuper mit Blick auf die Ukraine und den Frieden in der Welt.