NRW-Landtag: Fortsetzung von Flut-Untersuchungsausschuss

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der Untersuchungsausschuss zur Aufarbeitung der Flutkatastrophe vom Juli 2021 in Nordrhein-Westfalen wird fortgesetzt. Der Landtag beschloss am Donnerstag mit Stimmen aller Fraktionen die erneute Einsetzung des Gremiums in der neuen Wahlperiode. Zuvor hatten sich CDU und Grüne dem entsprechenden Antrag der oppositionellen SPD und FDP angeschlossen.

Von dpa