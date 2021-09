NRW-Landtag feiert 75-jähriges Bestehen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der nordrhein-westfälische Landtag feiert am kommenden Mittwoch (6. Oktober) mit hochrangigen Gästen sein 75-jähriges Bestehen. Als Festredner sei der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, eingeladen, hieß es am Donnerstag in der Einladung zu der Feierstunde. Auch Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) werde zu den Abgeordneten und Gästen sprechen. Eingeladen ist auch die junge Lyrikerin Josephine Kullat.

Von dpa