NRW-Innenminister zu Duisburg: Gehen nicht von Amoktat aus

Nach dem Angriff in einem Duisburger Fitnessstudio geht die Polizei offenbar von einer gezielten Attacke aus. «Derzeit gehen wir nicht davon aus, dass es sich um eine Amoktat handelt», sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die Polizei setze alles daran, den oder die Täter zu finden. «Ich hoffe jetzt, dass die Opfer schnell genesen und sich alle, die vor Ort waren und diese schreckliche Tat gesehen haben, erholen werden», so Reul weiter.

