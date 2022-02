NRW-Innenminister: Keine «grüne RAF» in Klimaschützer-Szene

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die nordrhein-westfälische Landesregierung sieht in den Klimaschutz-Bündnissen «derzeit keine Anhaltspunkte für die Gründung einer Terrorzelle im Sinne einer «grünen RAF»». Das teilte das Innenministerium in einer am Mittwoch veröffentlichten Antwort auf eine AfD-Anfrage zur «Radikalisierung der Klimaproteste» mit. Einen Zusammenhang zwischen Sabotage-Aufrufen aus Teilen der Klimaschützer-Szene und bereits erfolgten Angriffen auf Anlagen und Fahrzeuge des Energieversorgers RWE sehe die Landesregierung nicht.

Von dpa