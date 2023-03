NRW-Inflationsrate liegt im Februar bei 8,5 Prozent

Die Teuerungsrate lag im Februar bei 8,5 Prozent und damit um 0,2 Punkte höher als im Januar, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. Im Vergleich zum Januar verteuerten sich unter anderem Gemüse (plus 12,7 Prozent), Bekleidung (plus 2,9 Prozent) und Gas plus 2,7 Prozent). Etwas günstiger als im Vormonat waren Dieselkraftstoff und Heizöl.