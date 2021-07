NRW-Gesundheitsminister erwägt Impfaktionen in Berufsschulen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Neuer Vorstoß im Rahmen der Impfstrategie in Nordrhein-Westfalen: Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) prüft nun auch Impfangebote in Berufsschulen. Gesundheits- und Schulministerium befänden sich bereits in Gesprächen.

Von dpa