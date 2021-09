NRW: Feuerwehr soll sich in Radioprogramm einschalten können

Düsseldorf (dpa)

Nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen sollen sich die Leitstellen der Feuerwehr im Notfall ins laufende Radioprogramm einschalten können. Einen entsprechenden Vorstoß gibt es von der Regierungskoalition. In einem Antrag von CDU und FDP mit dem Titel «Live aus der Leitstelle» heißt es, dass die NRW-Lokalsender unter anderem wegen ihrer Reichweiten «unverzichtbar für schnelle Warn- und Verhaltenshinweise an die Betroffenen» seien.

Von dpa