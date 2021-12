NRW ermöglicht Booster drei Monate nach Grundimmunisierung

NRW macht Tempo beim Impfen - und zwar in allen Altersklassen. Die Landesregierung ruft zum «Jahresendspurt» auf. Auffällig: Zigtausende entscheiden sich in diesen Tagen endlich noch für eine Erstimpfung.

In Nordrhein-Westfalen sind für Erwachsene ab sofort Auffrischungsimpfungen schon drei Monate nach der Grundimmunisierung möglich. Das teilte das Gesundheitsministerium in Düsseldorf am Donnerstag mit. Die Landesregierung setzt damit die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) um. «Ziel ist es, durch den verkürzten Impfabstand mehr Menschen eine schnelle Auffrischungsimpfung zu ermöglichen, somit schwere Verläufe von Covid-19 zu verhindern und die Übertragung insbesondere der sich ausbreitenden Omikron-Variante einzudämmen», erklärte das Ministerium.

Gleichzeitig rief die Landesregierung zum «Jahresendspurt» beim Impfen auf. «Impfen und Boostern sind unsere stärksten Waffen gegen Omikron», bekräftigte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU). «Die Anstrengungen lohnen sich – wir haben bereits jetzt die Zahl der Impfungen erreicht, die wir bis Jahresende versprochen haben.»

Der Bund hatte die Zielmarke von 30 Millionen Impfungen bis zum Jahresende vorgegeben. «Ich freue mich, dass Nordrhein-Westfalen mit rund 6,7 Millionen seit dem 18. November seinen Anteil daran bereits heute erfüllt hat», bilanzierte Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU).

Mit Blick auf die Omikron-Variante müsse die Geschwindigkeit aber aufrechterhalten werden. «Die Kommunen werden ihre Impfangebote daher zwischen den Feiertagen für alle Bürgerinnen und Bürger wie gewohnt öffnen und am 30. Dezember sogar noch einmal ausweiten», kündigte Laumann an. So könnten alle, die es bislang noch nicht geschafft hätten, die Zeit zwischen den Jahren nutzen und sich ihre Auffrischungsimpfung abholen.

Neben einer Vielzahl an Impfangeboten bei niedergelassenen Ärzten gebe es in NRW mittlerweile wöchentlich mehr als 1000 kommunale Möglichkeiten. Damit hat sich die Zahl der kommunalen Angebote den Angaben zufolge innerhalb eines Monats nahezu verdoppelt.

Allein in der vergangenen Woche seien Rekordwerte in NRW erreicht worden, wie das Ministerium berichtete: 1,5 Millionen Auffrischungsimpfungen, 125.000 Erst- und 120.000 Zweitimpfungen. Insgesamt hätten inzwischen 38 Prozent der Bevölkerung in NRW eine Booster-Impfung erhalten. Im bundesweiten Vergleich belege NRW damit weiterhin Platz zwei hinter dem Saarland (41,4 Prozent). Bei den Erstimpfungen seien 77,6 Prozent und bei Zweitimpfungen 73,8 Prozent der Bevölkerung erreicht worden. Im Bundesvergleich bewege sich NRW auch hier in der Spitzengruppe.

Unter allen bundesweiten Impfungen in der Altersgruppe zwischen fünf und elf Jahren sei NRW mit einem überdurchschnittlichen Anteil von über 29 Prozent dabei. Seit dem Start in der vergangenen Woche hätten hier schon rund 76.000 Kinder in diesen Altersklassen eine Erstimpfung erhalten.