NRW-Erlass: Bleibe-Perspektive für gut integrierte Ausländer

Düsseldorf (dpa/lnw)

Mit einem am Freitag veröffentlichten neuen Erlass will das nordrhein-westfälische Fluchtministerium die Bleibe-Perspektive gut integrierter geduldeter Ausländer stärken. Die Landesregierung passt damit die Rechtslage in NRW bereits an den vorige Woche gefassten Beschluss des Bundeskabinetts für ein geplantes «Chancen-Aufenthaltsrecht» an.

Von dpa