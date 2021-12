NRW erhält 650.000 zusätzliche Biontech-Impfdosen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalen erhält etwa 650.000 zusätzliche Impfdosen von Biontech. Die Lieferung soll voraussichtlich im Laufe des Freitags erfolgen, wie das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte. In der kommenden Woche sollen die Impfdosen demnach den Kreisen und kreisfreien Städten zur Verfügung gestellt werden. Der Impfstoff werde nach Bedarf verteilt, die Lieferungen durch das Regelsystem des Bundes würden dadurch nicht beeinflusst.

Von dpa