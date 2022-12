Nordrhein-Westfalen plant Wiederaufbau-Konferenz für Ukraine

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nordrhein-Westfalen will im März eine Wiederaufbau-Konferenz für die durch den russischen Angriffskrieg in weiten Teilen zerstörte Ukraine ausrichten. Dazu würden Wirtschaftsvertreterinnen und -vertretern aus der Ukraine eingeladen, sagte Wirtschaftsministerin Mona Neubaur (Grüne) im Interview der Deutschen Presse-Agentur. «Das soll den Wiederaufbau der Ukraine unterstützen und auch ein Signal der Stärke sein.» NRW sei seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar dabei, die Kooperationen mit der ukrainischen Wirtschaft «am Leben zu halten», sagte die stellvertretende Ministerpräsidentin.

Von dpa