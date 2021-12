Norbert Walter-Borjans hat nun mehr Zeit für Bildhauerei

Der SPD-Politiker ist derzeit in seinem Lieblingsviertel in Köln auf Wohnungssuche und leidet wie andere unter dem knappen Angebot. Walter-Borjans sagte, er habe 2019, als er nach Berlin ging, die rheinischen Wohnsitze mit seiner Lebensgefährtin in Düsseldorf zusammengelegt. «Wir sind uns schon lange einig darüber, dass es auch einen Lebensmittelpunkt in Köln geben muss», sagte er der Zeitung. Seine Kölner Wohnung nutze nun sein Sohn mit Frau und demnächst mit Kind. Seine in Berlin lebende Tochter dränge auf Übernahme von Papas kleiner Mietwohnung in Prenzlauer Berg.