Noch kein Urteil im Prozess um versuchten Mord

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Wegen der Erkrankung eines Schöffen ist der Prozess um einen versuchten Mord vor dem Landgericht Mönchengladbach am Donnerstag nicht zu Ende gegangen. Ursprünglich war mit Plädoyers und einem Urteil gerechnet worden. In dem Verfahren ist ein 53-Jähriger aus Hückelhoven im Kreis Heinsberg angeklagt. Er soll im Februar an seinem Heimatort ein fahrendes Auto beschossen haben.

Von dpa