Noch kein Urteil am OVG zum Flughafen Dortmund

Münster (dpa/lnw)

Im Streit um die Ausweitung von Betriebszeiten auf die späten Abendstunden am Flughafen Dortmund will das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen erst am zweiten Verhandlungstag am Mittwoch ein Urteil verkünden. In der mehrstündigen mündlichen Verhandlung am Dienstag hatten sich die Gutachter und Experten von Kläger und Beklagten um Berechnungen zu Luftverkehrsprognosen gestritten. Kläger sind die Stadt Unna sowie fünf Anwohner aus der Umgebung des Flughafens. Dabei geht es um Genehmigungen der Bezirksregierung Münster zu den auf die Nacht ausgeweiteten Betriebszeiten vom 1. August 2018.

Von dpa