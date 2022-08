Neuer Tiger soll Nachwuchs in Nürnberg zeugen

Nürnberg (dpa)

Bekommt Nürnberg bald endlich Tigerbabys? Der neue Sibirische Tiger Manu soll im dortigen Tiergarten den lange erhofften Nachwuchs zeugen. Der Kater kommt aus der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen, wo er seit 2013 zusammen mit seinem Bruder Thrax lebte, wie der Zoo in Nordrhein-Westfalen am Freitag mitteilte.

Von dpa