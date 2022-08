Neue Wohnung, neue Brandstiftung: 31-Jähriger in U-Haft

Bonn (dpa/lnw)

Ein 31-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft, weil er in seiner eigenen Wohnung Feuer gelegt haben soll - und das bereits zum zweiten Mal. Er sei am Sonntagabend nach dem Brand seiner Wohnung im Bonner Süden als dringend Tatverdächtiger festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Anfang Juni soll er bereits in seiner vorherigen Wohnung - die sich im benachbarten Mehrparteienhaus befindet - ein Feuer gelegt haben.

