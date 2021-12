Neue Suche nach Taxi im Rhein: Vorerst letzter Versuch

In Köln wird am heutigen Dienstag ein vorerst letzter Versuch gestartet, ein versunkenes Taxi im Rhein zu bergen. Der Fahrer (68) hatte sich vergangenen Mittwoch aus dem Wagen retten können. Wo das Taxi liegt, ist unklar. Laut einem Medienbericht hatte der Fahrer wohl aus Rage die Kontrolle über den Wagen verloren.

Die «Kölnische Rundschau» berichtete am Dienstag mit Bezug auf Polizeikreise, dass der Fahrer laut seiner Vernehmung am Abend einen Kunden am Rheinufer aufnehmen wollte. Der sei aber nicht da gewesen. Weil er vermutete, ein Kollege habe ihm die Fahrt geklaut, sei der 68-Jährige in Rage geraten. Nach früheren offiziellen Angaben hatte er wohl Gas und Bremse verwechselt.

Am Dienstagmorgen begannen Experten erneut, den Rhein nach dem Taxi abzusuchen. Sollte man den Wagen nicht finden, werde man die Suche zunächst abbrechen, sagte ein Sprecher des Wasser- und Schifffahrtsamts. Dann warte man auf andere Wasserstände - so dass das Taxi vielleicht von selbst auftauche. Grundsätzlich gehe man davon aus, dass es sich noch in der Nähe der Unfallstelle befinde.