Neue Geflügelpest-Ausbrüche: Schutzmaßnahmen verschärft

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach zwei weiteren Geflügelpest-Ausbrüchen in Nordrhein-Westfalen sind die Schutzmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus verschärft worden. In einem Betrieb in Gütersloh seien rund 8000 Tiere und in einer Hobbyhaltung in Münster etwa 80 Tiere getötet und entsorgt worden, teilte das NRW-Landwirtschaftsministerium am Dienstag mit. Um die betroffenen Betriebe seien bereits am Wochenende Sperrzonen im Umkreis von drei Kilometern und Überwachungszonen im Umkreis von zehn Kilometern gebildet worden. In diesen Bereichen gelten besonders strenge Auflagen für Geflügelhalter. Tierhalter müssen den zuständigen Veterinärämtern umgehend die Anzahl ihrer gehaltenen Vögel mitteilen.

