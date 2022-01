Neue Corona-Schutzverordnung und Quarantäneregeln für NRW

Test für Schülerinnen und Schüler: Die Testpflicht an Schulen wurde zum Schulstart nach den Ferien am 10. Januar ausgeweitet. Nun nehmen auch Geimpfte und Genesene an den regelmäßigen Schultestungen für Schülerinnen und Schüler, das Lehrpersonal und weitere an den Schulen Beschäftigte teil. Die erweiterte Testpflicht für Schülerinnen und Schüler gilt sowohl bei den dreimal wöchentlichen Testungen mit Selbsttests an weiterführenden Schulen, als auch bei den zweimal wöchentlichen PCR-Pool-Tests an Grund- und Förderschulen sowie an den weiteren Schulen mit Primarstufe.

Foto: Sebastian Gollnow/dpa