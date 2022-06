«Nett»: Stadt Hattingen will Image des Wörtchens aufpolieren

Hattingen (dpa)

«Nette Idee» - war das jetzt ein ehrliches, nettes Kompliment? Oder Sarkasmus? «Nett» wird heute auch ironisch-negativ verwendet - die Ruhrgebietsstadt Hattingen will sich mit der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) nun für das Wort einsetzen. «Das Wörtchen «nett» ist ein bisschen in die falsche Ecke gerutscht - oder gerutscht worden», sagte Hattingens Bürgermeister Dirk Glaser bei der Vorstellung der «Wort-Partnerschaft» am Donnerstag.

Von dpa