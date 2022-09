Nagelsmann hält an Mané fest: Sabitzer statt Goretzka

München (dpa)

Trainer Julian Nagelsmann hält beim FC Bayern München weiter an Star-Zugang Sadio Mané in der Startformation fest. Der zuletzt glücklose Senegalese will am Freitagabend im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen seine Torflaute beenden. Letztmals traf der 30-jährige Mané in der Fußball-Bundesliga am 21. August. In der Länderspielpause verwandelte der Offensivspieler immerhin einen Elfmeter für die Auswahl Senegals.

Von dpa