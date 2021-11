Nächtliche Attacke auf 31-jährige Frau: Polizei sucht Zeugen

Nach zwei nächtlichen Angriffen in Monheim bei Düsseldorf sucht die Polizei unbeteiligte Zeugen

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, waren kurz nach 3 Uhr am Sonntag zwei Schwestern auf der Straße unterwegs. Als eine umknickte und zu Boden fiel, habe ein Auto gehalten, die Insassen hätten Hilfe angeboten. Das hätten die Frauen abgelehnt, woraufhin einer aus der Gruppe einer 31-Jährigen ins Gesicht schlug und sie trat. Die übrigen drei Männer sollen den Schläger weggerissen haben und mit ihm weggefahren sein. Dann machte sich der Mann der verletzten 31-Jährigen auf die Suche. Auch der 34-Jährige wurde den Angaben nach bei einer Schlägerei mit jungen Männern, die möglicherweise am ersten Vorfall beteiligt waren, verletzt. Dann ging das Paar zur Polizei. Beide waren im Gesicht verletzt