«Nachtwölfe» postiert sich vor Bonner Konsulat

Bonn (dpa)

Mitglieder der berüchtigten russischen Rockergruppe «Nachtwölfe» haben sich am vergangenen Wochenende für etwa eine Stunde vor dem russischen Generalkonsulat in Bonn postiert. Am Tag zuvor war dort eine Drohbotschaft mit einem weißen Pulver eingegangen. Das Landeskriminalamt (LKA) und ein Sprecher der Bonner Polizei bestätigten den Vorgang. Der «Kölner Stadt-Anzeiger» hatte zuvor berichtet. Nach dpa-Informationen stellten die zehn Rocker ihren Auftritt als Motorrad-Pause dar - auf dem Weg zu einem nahen Krankenhaus.

Von dpa