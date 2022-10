Nachbarstreit um krähenden Hahn endet mit Vergleich

Lemgo (dpa/lnw)

Ein Zivilstreit unter Nachbarn um einen krähenden Hahn ist vor Gericht in Lemgo mit einem Vergleich zu Ende gegangen. «Hahn Magda darf bleiben», erklärte das Amtsgericht am Donnerstag. In Verfahren wegen des in Bad Salzuflen gehaltenen Hahns einigten sich die Parteien auf den Einbau von Schallschutzmaßnahmen. Ein Anwohner war vor Gericht gezogen, weil, so der WDR, der Hahn des Nachbarn bis zu 200 Mal am Tag laut krähe und ihn um seine Ruhe bringe. Es war bereits das vierte Verfahren in der Sache. «Bleibt den Parteien zu wünschen, dass nunmehr Ruhe einkehrt», erklärte das Gericht nach mehr als zweistündiger Verhandlung.

Von dpa