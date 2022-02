Nach zehn Niederlagen: Kölner Haie gewinnen erstmals 2022

Gegen die Iserlohn Roosters setzten sich die Kölner von Trainer Uwe Krupp am Sonntag knapp mit 4:3 (1:0, 0:1, 3:2) durch. In eigener Halle mussten die Kölner nach einem zwischenzeitlichen 4:1 zittern, am Ende reichte es aber für den ersten Sieg in diesem Jahr. Der kanadische Stürmer Quinton Howden war als zweifacher Torschütze erfolgreich. Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller leistete im zweiten DEL-Spiel nach seiner Olympia-Teilnahme zwei Torvorlagen. In der Tabelle belegen die Haie Platz zehn.