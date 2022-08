Nach XY-Sendung: Polizei erhält Hinweise im Pfarrhaus-Fall

Recklinghausen/Marl (dpa/lnw)

Nach der Ausstrahlung eines mysteriösen Falls in einem Pfarrhaus in Marl in der TV-Sendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» am Mittwochabend hat die Polizei in Recklinghausen einige Hinweise erhalten. «Es sind am Abend und in der Nacht einige Hinweise von Zuschauern eingegangen, die jetzt gesichtet und ausgewertet werden müssen», sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstagmorgen auf Anfrage. «Wir hoffen natürlich, dass etwas Brauchbares dabei ist. Mehr können wir jetzt noch nicht sagen.»

Von dpa