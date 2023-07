Nach Wohnungsbrand in Düsseldorf: Ermittlungen gegen Mieter

Düsseldorf (dpa/lnw)

Nach einem Brand in einem Düsseldorfer Mehrfamilienhaus wird gegen einen der Mieter wegen Brandstiftung ermittelt. Darüber hinaus bestehe der Verdacht eines mehrfachen versuchten Tötungsdelikts, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Sonntag mitteilten. Der 64 Jahre alte Mann lebt in der Wohnung im Erdgeschoss, in der das Feuer ausgebrochen war. Er stellte sich am Samstagvormittag der Polizei.

Von dpa